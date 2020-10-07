На Украине новое достижение – построена первая хата на колёсах
Житель села Петровка Днепропетровской области сделал из «Запорожца» дом на колёсах в виде украинской хаты-мазанки.
Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «34 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вышитые рушники и икона – такая себе обычная украинская хата. Пока не начинает ехать», – прокомментировала корреспондент местного телеканала.
Событие повеселило пользователей Интернета. Так, данное «достижение» Украины крайне позабавило одесского журналиста Юрия Ткачёва.
«В России совершил первый полёт 202-й серийный Sukhoi Superjet 100.
Но и в Украине техника не стоит на месте!» – написал он в своём Telegram-канале.
Спасибо!
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