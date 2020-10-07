На Украине новое достижение – построена первая хата на колёсах

07.10.2020, Днепропетровск, Игорь Шаповалов

Житель села Петровка Днепропетровской области сделал из «Запорожца» дом на колёсах в виде украинской хаты-мазанки.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире «34 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышитые рушники и икона – такая себе обычная украинская хата. Пока не начинает ехать», – прокомментировала корреспондент местного телеканала.

Событие повеселило пользователей Интернета. Так, данное «достижение» Украины крайне позабавило одесского журналиста Юрия Ткачёва.

«В России совершил первый полёт 202-й серийный Sukhoi Superjet 100.

Но и в Украине техника не стоит на месте!» – написал он в своём Telegram-канале.