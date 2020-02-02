На Украине появился свой боевой бурят

02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна готовиться к заключению Минских соглашений-3, нынешние договоренности по Донбассу невозможно выполнить без уступок Киева, ведь они не подразумевают т.н. декоммунизации и вытравливания памяти об ополченцах, воевавших с ВСУ.

Такими соображениями в эфире телеканала «NewsOne» поделился экс-премьер-министр Украины выходец из Бурятии Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские договорённости – это как икона какая-то, которые уже все затёрли, привыкли к ней, но надо обязательно поклониться и сказать, что «да, мы будем выполнять».

Я изучал всё это, и выходит так, что их выполнить в принципе невозможно, какая-то сторона должна уступить. Ни одна из сторон не отступит. Тема границ, тема выборов и тема людей, а, самое главное: скажите, мы будем проводить декоммунизацию той части? Мы будем говорить о том, что площадь имени тех мятежников, которых мы считаем антиукраинскими элементами, их именами назвали улицы и площади – как вообще всё это будет происходить?

То есть, мы должны понимать, что есть уголок, где надо поклоняться Минским договорённостям и должны говорить, что этот процесс долгий, его надо называть Минскими соглашениями, а реально – надо двигаться дальше. Возможно – «Минск-3», – заявил Ехануров.

Он сообщил о том, что Киев могу бы прибегать к жестким действиям в ответ на любые военные успехи защитников ЛДНР.

«Есть такое определение: погиб наш солдат – обрубать на неделю любое общение, и чтобы пункты (КПВВ – ред.) не работали. Такие предложения тоже приходят», – рассказал экс-министр.