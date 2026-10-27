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Европейские политики загнали сами себя на историческую обочину.

Об этом в эфире канала Forbidden Society заявил журналист-расследователь и политолог из Германии Патрик Бааб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира говорит, что США, вопреки противодействию глобалистов, пытаются сближаться с Россией, по крайне мере, в бизнесе.

«Европейцы, как, впрочем, и украинцы, этому препятствуют. Это объясняется тем, что как ведущие европейские политики, так и режим Зеленского, который, по сути, является антидемократическим диктаторским режимом военного времени, пытаются связать свое существование с продолжением войны», – отметил он.

«Это крайне опасная ситуация, а также признак политического упадка и глупости, поскольку европейцы сами загоняют себя на обочину, в то время как американцы и русские ведут диалог, выгодный обеим сторонам. У сверхдержав нет друзей, у них есть интересы, и они эти интересы отстаивают. У таких лакеев, как европейские политики, собственных интересов нет — они лишь следуют интересам правящей державы», – сказал Бааб.

Он прогнозирует тяжелые времена для нынешних европолитиков.

«Нынешнее поколение политиков будет под руководством Вашингтона в обозримом будущем смещено, в том числе в результате выборов, и заменено так называемыми правопопулистскими правительствами. От них Вашингтон, согласно новой стратегии нацбезопасности США (там это прямо прописано!), ожидает большей стабильности в Европе, необходимой для обеспечения господства гегемона», – говорит эксперт.

Ведущий уточнил, есть ли смысл говорить, что США намерены обеспечить свою безопасность за счет переориентации на новые правопопулистские партии.

«Вы правильно поняли. Перед гегемоном, то есть перед США как доминирующей державой, всегда стоит вопрос: как обеспечить стабильность среди вассалов, чтобы продвигать свои интересы? Меньше всего Вашингтону нужны такие события, как те, что происходят сейчас в Париже и по всей Франции — по сути, ситуация, близкая к восстанию. Влияние гегемона осуществляется, во-первых, через американские фонды, например, Фонд «Наследие»», который пытается наладить контакты с АдГ. Кроме того, задействованы и другие американские фонды и аналитические центры, а также финансовый сектор», – заявил Бааб.

Он напомнил, что лидер АдГ Алиса Вайдель начинала свою профессиональную карьеру в качестве аналитика в американской Goldman Sachs.