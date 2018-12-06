На Украине предложили давить на Россию массовыми арестами

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские радикалы призывают к массовым арестам «кремлевских агентов» в стране, чтобы обменять их на задержанных вблизи Керченского пролива украинских моряков и террористов, находящихся в российских тюрьмах. С таким предложением в эфире телеканала NewsOne выступил одиозный депутат Верховной Рады, экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Он также выразил недоумение тем, что президент Украины и его окружение имеет бизнес в России и, в то же время, зовет корабли НАТО в Азовское море.

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«Всем известна кремлевская агентура в Киеве тут, в Украине в целом. Один день нужен при наличии политической воли, а, тем более, при тех полномочиях, которые дали в виде военного положения президенту для того, чтобы ее арестовать и обменять на украинских моряков. И не только моряков, а всех украинских пленных в Российской Федерации.

Более того, если так сделать, то завтра из Российской Федерации сюда прибегут договариваться, а не мы будем кого-то уговаривать, как мы сейчас пытаемся это сделать. Но мешает одно-единственное – бизнес между кремлевской агентурой, окружением президента, его компаниями и тому подобное…

С одной стороны звать корабли НАТО в Азовское море, что является нереальным, неисполнимым и фантастическим, а с другой стороны – вести бизнес с кремлевской агентурой и говорить: «Ой, Боже, как нам обменять моряков».

Очень просто – Петр Алексеевич, даем вам рецепт и предлагаем воспользоваться им до президентских выборов, потому что после выборов им воспользуемся мы – арестуйте московскую агентуру в Киеве и по Украине и обменяйте на пленных украинцев в Российской Федерации, в том числе моряков», – заявил Мосийчук.

Ранее украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что агентами Кремля является большинство руководителей украинских националистических организаций.