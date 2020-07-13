На Украину Россия может зайти только на танках

13.07.2020, Москва, Олег Кравцов

В бывших республиках Советского Союза на российские деньги взращивалась антироссийская элита.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал покинувший из-за угрозы политических преследований Украину бывший лидер одесского Антимайдана, а ныне глава московского Агентство социального инжиринга Антон Давидченко, отвечая на вопрос, почему РФ проигрывает Западу в ближнем зарубежье.

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«Нам надо менять всю политику. «Ресурсная дипломатия», когда РФ дает дешевые энергоносители, а взамен получает якобы лояльное государство, не оправдала себя. В итоге мы выращиваем элиту, которая моментально становится прозападной. А потом теряем и государство. Украинский олигарх Пинчук все свои деньги заработал на том, что продавал в РФ трубы. Все три его телеканала были антироссийскими и в 2014 году стали основными игроками против России. Может быть, мы что-то делаем не так?», – сказал Давидченко.

«Грузию проиграли, Молдову проиграли, Армению проиграли. Украину мы потеряли и не вернем ни при каких условиях. Не поможет никакая «большая сделка», о которой любят говорить в кремлевских кабинетах», – добавил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о большой сделке с США: Украина уходит в зону влияния РФ, а Москва уступает по Китаю и Ближнему Востоку.

«Но зачем нам чемодан без ручки? На Украине все организовано так, что РФ может туда зайти только на танках. Другого сценария нет. Потому что Запад 20 лет там создавал НКО, СМИ, тратя на это сотни миллионов долларов, а у нас в Администрации президента было мнение, что нет смысла финансировать украинских экспертов и СМИ. Из-за такого подхода Украины уже нет.

Российские ведомства, которые отвечали за СНГ, проиграли везде. Белоруссия – это последний рубеж. За ней уже Москва. Если сейчас произойдет цветная революция в Белоруссии, то следующая будет в Москве. И мы проиграем все. Это та правда, которую не любят слышать чиновники. Но от нее никуда не денешься», – резюмировал Давидченко.