НАБУ активно шантажирует Зеленского перед вбросом новых разоблачительных плёнок – Бортник

Оказавшийся в центре громкого коррупционного скандала близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич не мог действовать без высоких покровителей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я в жизни не поверю, что одному какому-то украинскому бизнесмену, даже близкому к власти, силовые структуры, политический надзор, скажем так, позволили бы оперировать в таких чувствительных секторах на этих двух главных трубах украинской коррупции – оборона и энергетика – на своё усмотрение, по своей воле», – сказал эксперт.

По его словам, главная интрига этого дела – начнут ли НАБУ и САП выдвигать обвинения, указывая «на главу офиса или президента».

«То, что происходит в политическом плане вокруг этого скандала, нужно воспринимать шире. Не просто как «плёнки» НАБУ, а нужно очень внимательно следить, что говорят те структуры, те медиаорганизации, которые обслуживают интересы НАБУ. Я не буду их называть, вы их все прекрасно знаете. Те, к которым в эфиры приходят детективы НАБУ, те, которые транслируют их сигнал.

И эти организации транслируют фактически сигнал, что эта коррупция дело высших рук, высших структур, что стояли люди над Миндичем. И вот эта интрига, она в то же время является объектом шантажа. Она сейчас самое главное для понимания того, будет развиваться скандал или не будет», – считает Бортник.