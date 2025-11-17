НАБУ активно шантажирует Зеленского перед вбросом новых разоблачительных плёнок – Бортник

Игорь Шкапа.  
17.11.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 595
 
Вооруженные силы, Дзен, Компромат, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Оказавшийся в центре громкого коррупционного скандала близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич не мог действовать без высоких покровителей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оказавшийся в центре громкого коррупционного скандала близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич не мог...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я в жизни не поверю, что одному какому-то украинскому бизнесмену, даже близкому к власти, силовые структуры, политический надзор, скажем так, позволили бы оперировать в таких чувствительных секторах на этих двух главных трубах украинской коррупции – оборона и энергетика – на своё усмотрение, по своей воле», – сказал эксперт.

По его словам, главная интрига этого дела – начнут ли НАБУ и САП выдвигать обвинения, указывая «на главу офиса или президента».

«То, что происходит в политическом плане вокруг этого скандала, нужно воспринимать шире. Не просто как «плёнки» НАБУ, а нужно очень внимательно следить, что говорят те структуры, те медиаорганизации, которые обслуживают интересы НАБУ. Я не буду их называть, вы их все прекрасно знаете. Те, к которым в эфиры приходят детективы НАБУ, те, которые транслируют их сигнал.

И эти организации транслируют фактически сигнал, что эта коррупция дело высших рук, высших структур, что стояли люди над Миндичем. И вот эта интрига, она в то же время является объектом шантажа. Она сейчас самое главное для понимания того, будет развиваться скандал или не будет», – считает Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить