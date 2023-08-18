«Нам нужна передышка» – в Киеве заговорили о заморозке конфликта и намекают на «Минск-3»

Вадим Москаленко .  
18.08.2023 20:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевскому руководству необходимо пойти на заморозку конфликта и использовать возникшую паузу для подготовки к дальнейшей войне.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому руководству необходимо пойти на заморозку конфликта и использовать возникшую паузу для подготовки к...

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«Украинская команда сегодня готова на какой-то этап замораживания войны. Мо понимаем, что западные поставки только набирают обороты, и через год-два-три, при сохранении поддержки западных союзников, украинская армия будет ещё намного сильнее, чем она является сегодня.

В то же время российская экономика находится под гнётом санкций, и, скорее всего, ВПК российской армии не сможет так быстро восстанавливать возможности российской армии, как это могут западные союзники украинской армии», – трепался Бортник.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в такой же многолетней передышке, как в 2014 году, когда киевский режим спасли только подписанные Минские соглашения.

«Так развивалась ситуация в период 2014-2022 годов, когда за эти восемь лет разница между «зелёными человечками» и несчастной, оборванной украинской армией в Крыму, была абсолютно нивелирована уже в 2022 году», – рассуждал политолог.

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