«Народ совсем перестал верить украинской власти» – экс-командир ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.11.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2879
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине уже никто не верит в нескончаемую ложь узурпатора Зеленского и его шайки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил списанный после ранения из ВСУ вырусь Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине уже никто не верит в нескончаемую ложь узурпатора Зеленского и его шайки....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хватит кормить нас сказками, вроде того, что до конца года изготовим три тысячи баллистических ракет. А конец года уже на носу.

А если вы и не думали их изготавливать, как признался депутат Рады Роман Костенко, то зачем вы врёте людям? Неужели история про «война закончится за 2-3 недели» и «кофе в Ялте» ничему вас не научила?

Мы скатываемся к тому, что люди просто перестают верить власти. Хуже всего, когда ты перестаёшь верить командиру. Тут тоже народ не верит власти, что бы та ни сказала», – возмущался Петров.

«Президент каждый день записывает обращения, но это не имеет смысла, их уже никто не смотрит.

Три тысячи ракет означают, что мы можем бить в ответ, когда бьют нас. Поражать площадки запуска «Шахедов», бить на опережение. Но нам придумали какую-то сказку, её все обговорили, и на этом всё закончилось», – негодовал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить