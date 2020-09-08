08.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Наша песня хороша: Белорусские «адекватники» нашли причину не воссоединяться с Россией


Если белорусам предложат выбор, они отдадут предпочтение вступлению в Евросоюз, а не присоединение к России.

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к белорусскому министру иностранных дел Владимиру Макею политолог Алексей Дзермант, регулярно в последнее время выступающий в российских СМИ, представляя точку зрения «адекватного Минска», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В дискуссиях с коллегами на российском ТВ часто слышу такое предложение по выходу из сложной кризисной ситуации в Беларуси – входите в состав России как Крым. Но так не получится.

Ведь что предложит Запад простому обывателю: ваше государство останется, оно будет частью ЕС, а сами вы будете жить как в Польше. Понятно, что это иллюзия и обман, но как вы думаете, что выберет наивный обыватель, если на другой чаше весов будет – белорусского государства не будет, входите в состав России, а жить будете как в Смоленской области? Ответ очевиден», – написал Дзермант.

Как известно, на протяжении прошлого года, до начала масштабного кризиса, Александр Лукашенко отказывался подписывать соглашения с Россией по углублению интеграции, заявляя, что не поступится суверенитетом «за бочку нефти». При этом Лукашенко заявлял о готовности начать закупки более дорогой нефти у США, чей посол впервые за долгие годы вернулся в Минск.

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