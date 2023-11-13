Наша ПВО первоклассная, но универсальной защиты от ударов нет – инженер-ракетчик РФ

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Универсальной системы, которая полностью устранит угрозу ракетной атаки, в настоящее время нет. Поэтому угрозы обстрелов будут, и они будут расти по мере получения Украиной новых дальнобойных ракет.

Об этом ForPostу сообщил инженер-ракетостроитель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе рецепт есть, он уже используется – это развитие ПВО и его совершенствование. Универсального рецепта нет, универсальное – это всегда враг специализированного. То есть, если что-то применяется, какой-то хитрый болт, то на него, как говорится, надо искать хитрую гайку. Если обратить внимание, то сейчас все атаки очень сложные, с отвлекающими манёврами, с выявлением позиции ПВО, сменой траектории. Они сначала пускают стаи беспилотников, выявляют. То есть, в принципе с той стороны работают не дураки и, соответственно, они стараются навредить как можно сильнее. С нашей стороны тоже работают профессионалы, которые стараются это всё дело купировать. Во всяком случае сегодня пока научно-технологический прогресс не нашёл универсального ответа для этих угроз. Ну такого, чтобы убер-оружие, которое полностью устранит воздушную угрозу, такого нет», – подчеркнул Васильев.