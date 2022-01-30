Нашествие мигрантов: Чем оно опасно для России, и кто его лоббирует?

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Парадоксально, но факт: несмотря на закрытые в начале пандемии границы, число трудовых мигрантов в Россию в прошлом году увеличилось примерно на 2,3 миллиона человек. Число гастарбайтеров достигло 10,5 миллионов. Но это неточно, поскольку ещё свыше миллиона человек ушли в тень, предпочтя перейти на нелегальное положение.

Почему же никакие заградительные меры оказались не способны остановить человеческий поток из бывших советских республик Средней Азии? А всё дело в том, что слишком много влиятельных структур в этом притоке заинтересованы.

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В начале пандемии пропускные пункты на границе со среднеазиатскими республиками были закрыты, и добраться в Россию можно было только самолётом. Одновременно были подняты цены на авиабилеты, и неслабо – с 15 до 70 тысяч рублей.

Повышенный спрос, однако, диктовал предложение. Нашлись ушлые деятели, завозившие в Россию рабочую силу в долг. Гастарбайтерам покупали билеты, но, по прибытии на место, у них отбирали паспорта, чтобы стимулировать их к выплате долгов и подстегивать ударный труд на российского хозяина.

Заказчиками поставок живого товара в Россию выступили застройщики, осваивающие огромные деньжищи в рамках реновации и строительства новых человейников, московская система ЖКХ, предприятия аграрного комплекса и прочие заинтересованные в дешёвой рабочей силе люди и организации.

Всё это непотребство подавалось в СМИ как централизованное трудоустройство в рамках межгосударственных соглашений.

Рабское положение заставило многих мигрантов податься в бега, находя укрытия в бесчисленных подпольных «шанхаях», организованных землячествами, что вызвало заметный рост преступности в 2021 году.

Так, по официальным данным МВД РФ, «иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 33,7 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь – ноябрь 2020 года, в том числе гражданами государств – участников СНГ – 26,4 тыс. преступлений, их удельный вес составил 78,2%».

Миграция населения, как внутри страны, так и межгосударственная, – явление, от которого никуда не деться. Миграция была, есть и будет. Вопрос в том, будет ли она вестись под контролем государства и общества, либо будет пущена на самотёк.

Тем временем, в России уже сложилось экспертное сообщество, лоббирующее и защищающее бесконтрольную миграцию из Средней Азии. Мол, посмотрите на Францию и вообще на страны Евросоюза: из бывших колоний к ним переехали миллионы людей – и ничего, европейский локомотив скрипит, но едет, и будет ехать дальше. Вот и Россиюшка как-нибудь притерпится.

Помнится, телесеть «НТВ Плюс» лет 10 назад даже запустила в своих передачах социальную рекламу, в которой лоснящиеся масляковские кавээнщики поучали зрителей в духе:

«Наплевать, что ты в России родился и вырос – это ничего не значит – тебе придётся подвинуться ради приезжих, у которых тоже есть право жить на этой земле».

Пандемия показала: никакие административные барьеры не действуют – человеческие волны переселенцев будут накатываться на Россию, меняя её демографическое и культурное наполнение.

Причины элементарны. На Россию оказывается сильнейшее демографическое давление. В то время как по массе причин коренное население сокращается, в республиках Средней Азии население растёт при постоянно снижающемся уровне жизни.

По статистике за 2018 год, на одну женщину в Таджикистане приходится 3,8 ребёнка, Киргизии – 3,3, Туркмении – 3,2, Казахстане – 3, в Узбекистане – 2,5. В 2020 году число родившихся в четырёх республиках Средней Азии (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан) превысило число родившихся в России.

По множеству объективных причин на достойную жизнь на родине подавляющее большинство из этих детей и их родителей не могут рассчитывать в принципе. В аграрных регионах среднеазиатских республик бывшего СССР работы для местного населения с каждым годом становится всё меньше вследствие дефицита воды, архаизации производства и оттока квалифицированных кадров. Потому детям из бедных семей ещё на горшке взрослые рисуют Россию, как страну молочных рек с кисельными берегами, где каждый может заполучить свой кусок счастья.

Дело дошло до того, что в Средней Азии дети играют в водителей московского «джихад-такси» – предмет зависти и недостижимых для местных заработков.

Молодые узбеки, стремящиеся на работу в Россию, причины своего желания стать гастарбайтерами объясняют следующим образом:

«У вас, в России, жениться просто: раз-два, пошли в ЗАГС, расписались, а застолье – как получится. У нас за невесту надо платить калым – десять, а то и больше, баранов, невесте – золото на пальцы, в уши и на шею, подарки родителям, то-сё. Гостей собрать – пятьсот человек минимум. Ошпаза (варщика плова) пригласить – ещё кучу денег выложить. Вот за это и приходится на ваших стройках по пять лет горбатиться, а на местных работах – всей жизни ишачить не хватит».

Почему трудовая миграция в том виде, в каком она существует на сегодняшний день, несёт угрозу для России?

Приезжающих на заработки в Россию жителей среднеазиатских и закавказских республик уже нельзя считать частью многонационального советского народа. Они, фактически, давно отрезанный ломоть, утративший культурное, историческое и территориальное единство с Россией. Подавляющее большинство мигрантов не знают русского языка и отказываются социально адаптироваться.

Не забудем, что в Казахстане национальная политика ныне сдувшейся Елбасы привела к появлению сотен тысяч оралманов — специально завезенных из Китая и Монголии казахов ради численного превосходства над русским населением республики. Опыт оказался из рук вон никудышным. Казахский этнос получил численное превосходство, вот только импортные казахи превратились в чужеродное тело для Казахстана, как не имеющие ни исторической, ни территориальной, ни культурной общности с «братьями по крови».

Помимо прочего, слив нелегалов, имеющих все причины для недовольства, во всевозможные «шанхаи», а также возросшая исламизация, способствует росту радикализма и деятельности вербовщиков из числа игилоидов, «хизбов» и прочей террористической шушеры в их среде.

Отдельно незлым тихим словом следует упомянуть предводителей землячеств, неплохо устроившихся в России, прячущих и покрывающих преступников «из своих», порой не скрывающих своих антироссийских настроений.

За примерами далеко ходить не надо. Ещё свежи в памяти примеры массовых выступлений представителей азербайджанской диаспоры, сильно обрадованных «перемогой» азербайджано-турецкой коалиции на Карабахском фронте.

Безнаказанность нелегалов, «крышуемых» землячествами, круговая порука, приводят к тому, что полиция не может добиться от «уважаемых людей» выдачи педофилов-насильников, убийц, наркоторговцев и прочих преступников.

Нередки случаи, когда «понаехи» из нелегалов открыто хамят и угрожают физической расправой местным жителям.

Свежий пример: полицией Екатеринбурга задержана агрессивная нелегалка, работавшая кондуктором на городском транспорте. Упоротая ханум благим матом на весь автобус помоила пенсионерку, размахивала кулаками и на ломаном русском объявила: «Это мой город, мой район, ненавижу вас!».

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В настоящий момент решается вопрос о депортации неадекватки.

Увы, подобные случаи не редки в российских городах, как и ответная реакция СМИ, откуда прибыли буйные «понаехи», трактующих инцидент не иначе как «автобус был заполнен фашистами».

По-хорошему, социальной адаптацией гастарбайтеров просто обязаны заниматься заинтересованные в них деловые структуры, однако, верные гнилому принципу приватизации прибылей и национализации ущерба, никакой работы в этом направлении ими не ведётся. Всё, что делается – делается исключительно за счёт бюджета, и предпринимаемых усилий явно недостаточно.

Кроме того, ввоз дешёвой, практически, рабской рабочей силы, позволяет бизнес-хапугам извлекать сверхприбыли, поскольку граждане России в массе не станут уродоваться на грязных и опасных работах за зарплату гастарбайтера. Таким образом, граждане России лишаются и рабочих мест, и достойной зарплаты.

Из достоверных источников, связанных с московскими застройщиками, например, известно, что существует негласное распоряжение – не брать на работу граждан России. Неважно – местных или из глубинки.

Таким образом, корыстный интерес эксплуатирующих мигрантов бизнес-структур, отказ от повышения уровня жизни российского населения, практически полное отсутствие программ позитивной адаптации гастарбайтеров на местах, полная безнаказанность землячеств, отлично прижившихся и рубящих «капусту» в России, в долгосрочной перспективе угрожает коренным образом изменить этнический и культурный климат России.

Тем временем «европеизация» российских столиц по отношению к мигрантам идёт полным ходом.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, заинтересованными бизнес-кругами уже выражается готовность принять беженцев из Афганистана. Желание получить убежище на территории России выразило 19 тысяч человек.

Однако, как утверждают в ведомстве, большинство из этих людей «не рассматривают Россию как приоритетное направление миграции». Тогда, спрашивается, зачем предоставлять убежище людям, которым Россия не нужна и не выступать промежуточным звеном на их пути в благословенные райские кущи? Чтобы на Западе ещё сильнее зауважали, или что? Ведь если эти беженцы начнут правдами и неправдами лезть в Европу, то, по закону, Европа имеет полное право вернуть их в место последнего пребывания, то есть, в Россию. Тех самых людей, которым Россия не нужна.

Или. В Москве, бушующая политкорректность заставила чиновников вывешивать в метро таблички на узбекском и таджикском языках, дублирующие русские надписи.

Москвичи возмущены, «отцы города», по чьей инициативе «таблички для гастарбайтеров» появились – молчат, окаянные. Разве что в Совфеде отреагировали: зачем, дескать?

Теперь, говорят, в Питере тоже рассматривают такую же «полезную инновацию».

Забота о приезжих, безусловно, дело хорошее. Вот только для родных, российских гражданах, без которых Россия – не Россия, было бы неплохо позаботиться в первую очередь. Чтобы не было в жизни ситуации, как в русской народной присказке о бабушке Федосеевне, что до чужих милосердна, а свои, авось, перебьются…