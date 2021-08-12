Не «кабинетный» Шугалей: почему ученый заслуживает победы на выборах в ЗакС

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Ученый-социолог Максим Шугалей примет участие в грядущих выборах в ЗакС Петербурга. Он получил мировую известность, когда оказался незаконно задержанным в Ливии и полтора года провел в плену. Вернувшись в Россию, Шугалей решил заняться общественной деятельностью, тем самым заработав еще большее доверие со стороны многих лидеров мнений и простых граждан.

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Руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу выделяет Шугалея среди всех кандидатов и считает, что ученый с его жизненными установками и целями заслуживают уважения.

«Это не «кабинетный» кандидат, а человек, повидавший мир с разных сторон. Однако для меня наиболее важным в этом процессе является программа, с которой выдвигается тот или иной человек. Если она направлена на установление социальной справедливости, на борьбу с проявлением национализма, на сохранение памяти о героизме Красной Армии во время Великой Отечественной войны, то такой кандидат, безусловно, заслуживает моей поддержки», – отмечает Алексей Албу.

Положительно к участию Шугалея в выборах отнесся и старший преподаватель кафедры политической психологии СПБГУ, кандидат психологических наук Петр Бычков. По его словам, Шугалей – герой нашего времени, а решение идти в политику предвещает справедливые изменения.

«Его история несет в себе множество смыслов и примеров для нового поколения. Стойкость, героизм, отвага, борьба с международными преступными группами и каждодневная борьба за право высказывать свое мнение, защищая правду и справедливость, – вот, как мне кажется, основы его образа. Максиму Шугалею желаю удачи в его непростой миссии», – заключил Бычков.