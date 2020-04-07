«Не откупитесь!» – Соскин поставил к стенке Запад и Китай: Или миллиарды долларов, или мы штампуем ракеты

07.04.2020, Киев, Игорь Петров

Наступает время, когда значение будет иметь только сила государства, поэтому Украине нужна мощная армия с ракетными войсками. Запад должен заплатить ей за нарушение Будапештского меморандума, а Китай – за пандемию коронавируса.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая наша главная у нас сила должна быть? Это армия. Армию надо кормить, не будем кормить свою армию – будем кормить чужих оккупантов.

Мы должны иметь мощнейшие ракетные войска. Тот, кто будет иметь сильные ракеты – тому будет хорошо в этом мире, который начинается. Это первое.

Второе – наше Министерство иностранных дел правильно послало этого Лукашенко подальше. Надо прекратить эти Минские переговоры. Наступает время сильных… время слабаков, попрошаек закончилось. Надо четко проводить линию Будапештского договора. Меморандум переводится как «договор». Это был договор, подписанный первыми лицами, не требующий никакой ратификации.

Один из договаривающихся гарантов на нас напал, оккупировал семь процентов нашей территории, нанес нам огромные потери. Оккупант называется «Российская Федерация». Они на нас напали… какая разница, в какой форме они это сделали – через «пятую колонну», через поддержание внутренних враждебных сил или в открытую, это не имеет значения. Это агрессия, они захватили контроль над нашей границей, 400 километрами, то есть, это открытая оккупация. Поэтому есть Будапешт, давайте там собираться.

Надо с ними договариваться, надо Зеленскому туда ехать, надо там создавать площадку, надо требовать приезда США. Там четко написано – США, Великобритании, Франция ну и типа Китай. США, Великобритания и Франция были гарантом? Были. На нас напали? Напали. Значит, или давайте нам ракетное оружие или как, но мы должны освободить свою оккупированную территорию. А вы должны быть нашими гарантами в этом. Мы отдали свою ядерное оружие – вы нам должны тогда давать деньги. Вы должны нам деньги давать!

Китай должен нам давать деньги, потому что нас не интересует почему это произошло в Китае. Эта зараза пришла оттуда. Китай, не надо нам твоей маски, мы сами шить маски можем, и халаты. Дай нам компенсацию 10, 20, 30, 50 миллиардов долларов!

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