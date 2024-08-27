«Не партнерская история»: Климкин возмущен реакцией Запада на ракетный удар по Украине

Анатолий Лапин.  
27.08.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Западные партнеры Украины фактически никак не отреагировали на вчерашний удар ВС РФ, который стал одним из самых мощных с февраля 2022 года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнеры Украины фактически никак не отреагировали на вчерашний удар ВС РФ, который стал...

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«Посмотрите, это один из самых массированных обстрелов этой войны. Реакция на этот обстрел, я бы сказал, никакая. Да, послы, конечно, отреагировали, но с точки зрения того, как реагирует даже Запад, западные политики, насколько быстро, что они говорят, точнее, не говорят, реакция, я считаю, действительно никакая.

Я ощущаю какой-то смысл и чувство привыкания, которое там есть. Это, как по мне, не партнерская история… Сегодняшняя реакция Запада меня не разочаровывает, а возмущает», – заявил Климкин.

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