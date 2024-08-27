«Не партнерская история»: Климкин возмущен реакцией Запада на ракетный удар по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные партнеры Украины фактически никак не отреагировали на вчерашний удар ВС РФ, который стал одним из самых мощных с февраля 2022 года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Посмотрите, это один из самых массированных обстрелов этой войны. Реакция на этот обстрел, я бы сказал, никакая. Да, послы, конечно, отреагировали, но с точки зрения того, как реагирует даже Запад, западные политики, насколько быстро, что они говорят, точнее, не говорят, реакция, я считаю, действительно никакая. Я ощущаю какой-то смысл и чувство привыкания, которое там есть. Это, как по мне, не партнерская история… Сегодняшняя реакция Запада меня не разочаровывает, а возмущает», – заявил Климкин.