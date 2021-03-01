Не считаясь с потерями: ВСУ готовится к бомбардировкам ДНР

15.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Тяжёлыми увечьями, вплоть до потери зрения, закончились для украинских боевиков попытки нанести бомбовый удар с беспилотника по позициям защитников Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Мариупольском направлении, по приказу военного преступника Гнатова, с позиций батальона морской пехоты 36 обрмп в н.п. Водяное зафиксирована попытка пролёта БЛА ВСУ в направлении н.п. Ленинское с подвешенным к нему взрывным устройством.

Умелыми действиями расчета станции РЭБ «Террикон М2Н», разработанной нашими специалистами, были созданы помехи каналам управления и навигации БЛА, что заставило оккупантов сбросить взрывное устройство вдалеке от позиций Народной милиции», – сообщили в Донецке.

При этом украинские боевики попытались повторить воздушную атаку, однако жестоко поплатились за свою попытку.

«По приказу комбрига Гнатова, боевики батальона морской пехоты попытались повторно запустить БЛА со взрывным устройством, которое в ходе установки на летательный аппарат сдетонировало. В результате взрыва двое боевиков 36-й бригады (старший сержант Довбуш и матрос Велисевич) получили множественные осколочные ранения», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сержанта в состоянии средней тяжести доставили в мариупольский госпиталь, а его сослуживца в критическом состоянии с повреждениями лица и осколочными ранениями обоих глаз поместили в глазное отделение клинической больницы.

«После проведения операции стало известно, что Василевич лишился зрения полностью. Теперь военнослужащий из-за приказа своего командира стал инвалидом на всю жизнь», – добавили в пресс-службе НМ ДНР.

Кроме того, в Луганске также сообщили об активизации ВСУ по части применения БПЛА. По данным разведки, украинские боевики устанавливают на беспилотники конструкции для сброса боеприпасов с воздуха.

«По информации от наших источников, в 59 омпбр в район н.п. Троицкое с задачей ведения воздушной разведки прибыла разведывательная рота из состава 5-й батальонной тактической группы 81 аэромобильной бригады.

Примечателен тот факт, что на беспилотниках, с помощью которых планируется ведение разведки, установлены устройства для сброса боеприпасов и СВУ», – заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве призвали СММ ОБСЕ зафиксировать данный факт и оказать давление на Киев.

«Любые провокации с применением БПЛА будут немедленно пресечены с использованием средств РЭБ и ПВО», – подчеркнули в пресс-службе.