Неприкаянный белорусский майдан бесцельно бродил по Минску весь понедельник

17.08.2020, Москва, Елена Острякова

Собрав рекордное количество людей в воскресенье и заняв стратегическую площадь перед домом правительства, белорусский Майдан-Плошча не закрепился на этом рубеже, а разошелся. Понедельник прошел в хаотичных блужданиях по протестным площадкам в разных районах столицы.

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Начали с пикетов под промышленными предприятиями, которые то ли бастуют, то ли нет (часть рабочих продолжает выходить на смены). Забрав тех тружеников, которые решили сегодня не работать, отправились к зданиям трех государственных телеканалов: БТ, ОНТ и СТВ.

Там тоже неясно. Вроде как до 300 телевизионщиков бастуют, и некоторые программы не вышли в эфир. Но что-то по эфиру идет. Победой считается то, что протесты вообще стали показывать (раньше госСМИ их вообще не замечали). Трогательно смотрелся в пикете русофоб Дмитрий Семченко, который демонстративно уволился с ОНТ, как только президент Александр Лукашенко перестал обвинять в своих проблемах Россию и переключился на бичевание Запада.

Возможно, что кадровый голод белорусское телевидение действительно испытывает после волны увольнений. Военкор Семен Пегов сообщает, что минские хэдхантеры проводят сейчас активную рекрутинговую кампанию в Москве.

В это же время пикет стоял под министерством здравоохранения. Министра Владимира Караника долго не выпускали и толкали за то, что задержанным на протестах якобы не оказывается медицинская помощь.

От телецентров протест перетек в центр. Вновь постояли и посидели на площади Независимости (до воскресного размаха было далеко). Тут выяснилось, что уволен режиссер-националист Купаловского театра Павел Латушко, сходили его поддержать.

Потом возникла идея переместиться к ИВС на улице Володарского, где якобы содержится блогер Сергей Тихановский, у которого сегодня день рождения.

Его жена Светлана, сбежавшая на прошлой неделе в Литву, сегодня днем уныло объявила себя национальным лидером. Выражение лица у нее было такое же, как на предыдущем видео, записанном в белорусской ЦИК после беседы с белорусским КГБ.

Как рассказал корреспондент либерального «Дождя», у ИВС случился примечательный эпизод. Кто-то попытался поднять флаг Евросоюза, но толпа восприняла это агрессивно: «Убери чужой флаг».

От «Володарки» решили сходить на улицу Окрестина. Там содержат задержанных в первые две ночи протеста. Под воротами ИВС стоит волонтерский лагерь, который оказывает помощь тем, кого освобождают. Все они пережили жестокие побои.

Волонтеры просили майданщиков не ходить на Окрестина, чтобы не злить зря охранников, которые могут отыграться на заключенных.

Но нужно было куда-то потратить протестную энергию масс, и бродячий Майдан побрел за 5 км к Окрестина. Чтобы не злить охранников решили остановиться метрах в 200 от ИВС.

Рядовые протестующие, с которыми беседуют на улицах корреспонденты либеральных и западных СМИ, выглядят растерянными и дезориентированными.

Единственная из лидеров протеста, которая до сих пор в Белоруссии и на свободе, Мария Колесникова записала сегодня очередное обращение, более напоминающее сеанс психотерапевта Кашпировского.

«Как можно описать то, что было вчера. Разве можно уложить это в голове? Река из красивых мирных людей. Такая необъятная, но такая безопасная. Ты плывешь в этой теплой реке счастья и знаешь: с тобой не произойдет ничего плохого. И уже не сомневаешься, что эта свобода, эта любовь останется с тобой навсегда», – вещала Колесникова.

Удивительно, что до сих пор не возникла конспирологическая версия о том, что это агенты Кремля или «Газпрома» изматывают майданщиков, но, как уже сообщалось, главный обличитель российских олигархов сейчас тревожится о НАТО у западных границ.