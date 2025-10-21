Нет никакого замедления, Россия наступает на нескольких фронтах, – Арестович
Российские войска ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта, создавая Украине угрозу обвала обороны. Это говорит о том, что нет никакого замедления и «контрнаступления» ВСУ.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский говорит, что в Купянске дела получше. «Дипстрейт» сообщает, что Купянск захвачен условно на две трети. Как говорят, только южные районы города удерживают силы обороны Украины. И противник накапливает резервы, которые, скорее всего, позволят взять Купянск в обозримые сроки.
Второй момент Славянск-Краматорск, там же не только в Лиман уперлись российские войска, они чуть севернее обходят, и очень некрасиво подбираются к Славянску-Краматорску с севера, гораздо раньше, чем это сделают войска от Купянска», – заявил Арестович.
Кроме того, по его словам, ВС РФ смыкают фланги на Константиновском направлении, наступают на Доброполье и уже находятся в самом Покровске:
«Чуть южнее в Днепропетровской области развивается российское наступление с хорошей перспективой когда-нибудь в обозримое время резануть трассу Покровское-Гуляйполе, после чего есть шанс, что вот этот фас Гуляйпольский сдуется, наши войска оттуда выйдут, и произойдет такой оперативный скачок сразу в Днепропетровскую и Запорожскую области одновременно».
В целом, делает вывод Арестович, ничто не говорит о том, что ВС РФ испытывают какие-либо трудности с наступлением:
«Противник продвигается, темпы его не падают, продвижения, он позволяет вести себе роскошь, вести себе перегруппировку, перебрасывая войска вдоль линии фронта, чего бы не было бы, если бы противник был реально скован».
