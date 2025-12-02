Западные СМИ изгаляются, чтобы демонизировать российского лидера накануне визита в Москву американского переговорщика Стива Уиткоффа.

Газета New York Times пишет, что Кремль, «воодушевлённый неуклонным продвижением российских военных и коррупционным скандалом, охватившим Украину», занял непреклонную позицию:

«Настаивает на том, что для прекращения войны Украина должна уступить оставшуюся часть своей территории в Донбассе, отказаться от стремления вступить в НАТО и обеспечить статус русского языка, культуры и Русской православной церкви на Украине, тем самым п озволив Москве постоянно влиять на политику страны ».

В публикации так описывается состоявшийся вчера визит Владимира Путина на командный пункт СВО.

«Путин заметно разозлился и вышел из себя, когда один из командиров сообщил, что украинские солдаты гибнут сотнями, а их тела валяются на опушках.

«Это трагедия — трагедия для украинского народа, связанная с преступной политикой воровской хунты, захватившей власть в Киеве», — сказал Путин на видео, агрессивно перебирая бумаги на столе.

Он имел в виду восстание на Украине в 2014 году, в результате которого к власти пришло прозападное правительство», – пишет New York Times.