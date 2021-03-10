Независимая комиссия: НАТО нанесло сараевским сербам и Европе колоссальный ущерб

10.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Международная комиссия из шести независимых экспертов подготовила доклад о страданиях сербов в Сараево с 1992 по 1995 годы.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил председатель Международной независимой комиссии, созданной по инициативе Республики Сербской, израильский ученый, профессор Еврейского университета Иерусалима Рафаэль Израэли, эксперты попыталась «исправить» большую несправедливость, совершенную по отношению к сербам.

«Мы хотели, чтобы мир не обвинял только сербов – и никого другого, – сказал Израэли. – Конечно, мы говорим, что одни совершили определенные преступления, но и другие тоже. Таким образом, мы получили полную картину, и я думаю, что мы сделали хорошее дело».

Независимая международная комиссия была создана два года назад, и в ее состав, помимо самого Израэли, входили исследователи из разных стран: из США, России, Франции, Италии, Австрии и Сербии.

«Мы, на самом деле, просто ученые, и каждый из нас осознал круг своих интересов, и каждый из нас пытался, в сотрудничестве с другими, внести свой вклад в окончательный отчет Комиссии, который насчитывает более тысячи страниц», – отметил Израэли.

Рафаэль Израэли

Он указал, что члены комиссии при написании отчета старались быть беспристрастными, то есть, учесть все соображения и объединить их в выводах. И пришли к выводу, что участие иностранных сил в конфликте в БиГ еще больше усложнило ситуацию, поскольку НАТО под прикрытием «осуществления правосудия» встало на сторону мусульман и хорватов и действовало против сербов с явной предвзятостью, что «на долгие годы исказило картину» происходившего в Боснии в 90-е годы.

Израэли отметил, что Соединенные Штаты и по сей день презентуют миру сербов преступниками, нападающими на мусульман, обвиняя их в мнимом геноциде в Сребренице.

«Они изображали сербов таким образом, в то же время они изображали мусульман как святых, подвергшихся агрессии, что привело к бомбардировкам сербских позиций», – отмечает ученый.

Израэли сказал, что западные державы совершили серьезную ошибку в своей балканской политике, потому что, борясь с сербами, расчистили путь исламским фундаменталистам.

Один из эпизодов расправ на сараевскими сербами: убийство снайпером Армии БиГ двух сербских девочек в районе Грабовица

«Все это было неправильно, потому что Сербия была связующим звеном между православным христианством и Западом… Но с провозглашением БиГ отдельной мусульманской страной, связь между Россией, Центральной Европой и Грецией, вплоть до Средиземного моря, была разорвана. А это означает, что христианство и Западная Европа фактически выстрелили себе в ногу!», – убежден председатель Комисии.

По словам Израэли, Комиссия пришла выводу, что сербам Сараево был нанесен колоссальный ущерб, и по отношению к ним была совершена большая несправедливость, и по этой причине эксперты подготовили объективный отчет о страданиях боснийских сербов.