«Ни Армения, ни Белоруссия не захотели стать союзниками России»

02.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Так называемые союзники России – Армения и Белоруссия за 30 лет независимого существования ни разу так и не проявили свою поддержку, но требуют помощи как только у них обостряется ситуация.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил поведение армянского и белорусского лидеров, которые заигрывают с Западом, но просят помощи от РФ.

«У Армении было 30 лет, чтобы стать союзником России. Она была такими же п…болами, как Белоруссия. Потому что ничем не помогли, ни в каких условиях не помогли, не помогают и не собираются помогать. Я не говорю о том, что тот же Лукашенко должен был помогать нам в антитеррористической операции, что-то делать, но хотя бы в госпиталях своих лечить наших раненых вполне мог. Хотя бы в те же самые лагеря свои школьные принимать детей погибших военнослужащих мог.

А у нас приколы такого плана – у нас лодка тонет и погибают люди, от Лукашенко соболезнований нет. Примерно в этот же период в Будапеште тонет катер с южнокорейскими туристами, и тут же белорусский МИД выражает соболезнования. У нас наводнение за наводнением – в России это нормальное природное явление. От Лукашенко хрен чего дождемся. Зато в Японии в 11-м году было наводнение, и с 11-го года ежегодно он принимает японских школьников в свои лагеря за счет бюджета Республики Беларусь. Это, вот, называется союзничество, да?

Такой же точно союзник Армения. Самое большое посольство США, все самое большое, Россия – на фиг, бизнес российский душится, а теперь, когда он понимает, что его будут бить уже лично и только ногами – просто кто не знает, там, в Ереване ахтонар есть есть, там женщина стоит с факелом. И там есть люди, которые на этот факел собираются Пашиняна надевать каким-то физиологическим отверстием…

Вот она цена союзнических отношений. Лукашенко кричит, что «мы – единственные союзники», армяне кричат то же самое: «Древняя нация, нас надо спасать, мы единственные союзники России в Закавказье». А в чем, стесняюсь спросить? Союзник – это вполне определенный набор действий в поддержку, ответственность какая-то определенная. А не так, что «я хожу, гуляю, а когда меня бить начинают – защищай», – заявил Трухан.