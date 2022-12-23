«Ни самолетов, ни танков»: Карасев разочарован поездкой Зеленского в США

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США невыгодно поставлять Украине наступательное вооружение. Делается это для того, чтобы продолжать затягивать конфликт с целью ослабления России как мирового геополитического игрока.

Об этом в эфире «Карасев LIVE» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили два миллиарда краткосрочной военной помощи. Один миллиард из этих двух – это противоракетный комплекс «Patriot». Но фактически, на мой взгляд, все-таки откупились от нас американцы. Деньги дают, спасибо, военное оборудование дают, дадут боеприпасы, дадут еще артиллерийские орудия, дадут еще, наверное, «Patriot». Не так просто их поставить сюда, обучить, но в течении года 2023 могут сделать и интегрировать нас в европейскую или натовскую систему противоракетной обороны. Но танков-то, самолетов-то не дают. А что говорил Зеленский, выступая в Конгрессе перед двумя палатами США? «Нам нужны самолеты, нам нужны танки». А что такое танки и самолеты, причем много? Это наступление. Потому что смотрите, что говорит Байден? Системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны. То есть оборонительное оружие, даже высококлассное, они дают, но не наступательные. Все-равно вы не обеспечите серьезное наступление, потому что надо прикрытие с воздуха пехоты, которая идет в наступление, нужны танки, потому что война должна быть маневренная. У нас есть бронетехника, поставляемая Западом, но она колесная, а не гусеничная, как у России», – заявил Карасев.

Он подчеркнул, что США боится прямой войны с Россией и эскалации ядерной войны и придерживаются тактики ослабления России.

«Почему они не дают нам наступательное? Потому что их задача не в том, чтобы Украина наступала на Россию и привела к военно-политическому и военному поражению России, не в этом состоит задача. Ослабить Россию – да. Унизить – да. Но не уничтожить. И боятся прямой войны. А почему они не хотят прямого столкновения? Потому что им это невыгодно, во-вторых – это риск Третьей мировой войны. Почему не выгодно? Потому что им выгодно вовлечь, втянуть Россию в длительную изнурительную войну, превратить конфликт низкой интенсивности, пусть тут Россия увязнет, Украине при этом можно помогать, можно еще сорок миллиардов напечатать. Пусть тут Россия ослабляется, ее изолируют, изнуряют, давят на нее, она фактически превращается в слабого игрока, который не играет существенной роли в раскладах», – отметил украинский политолог.