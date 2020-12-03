«Никому не нужны»: Европейские авиастроители-конкуренты увели турок из «Антонова»

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Турция вышла из кооперации с Украиной по созданию турбореактивного военно-транспортного самолета Ан-188 под давлением «европейских партнеров».

Об этом в эфире интернет-канала «Хвиля» заявил последний президент госпредприятия, лишившийся должности после «реформирования» «Антонова», Александр Лось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вмешался один из более давних партнеров турецкой авиационной индустрии, не американский, сразу скажу, а европейский, который предложил Турции более интересные проекты. Поэтому исходно, действительно, был энтузиазм и со стороны «Turkish Aerospace», и со стороны руководства турецкой авиационной промышленности, но, к сожалению, конкурентная среда очень жесткая», – заявил Лось.

В результате, по его словам, Украина вынуждена достраивать самолет сама, но проблема для нее заключается в том, куда поставлять эту технику, с учетом того, что перспективный китайский рынок уже занял их отечественный самолет Y-20, построенный, к слову, при помощи украинских специалистов. Теперь единственным рынком сбыта Ан-188 остается Индия, которая еще не научилась самостоятельно строить свои военно-транспортные самолеты.

«Когда мы говорим о какой-то кооперации производственной по такого рода глобальным авиационным проектам, речь должна идти от рынка, речь должна быть о том, куда это поставлять. То есть, вряд ли Объединенным Арабским Эмиратам нужны хотя бы 200 самолетов Ан-188. Речь, наверное, идет о том, что они хотели бы выступить акционерами, спонсорами.

Да, действительно, это как финансовый рычаг для них, не промышленный, и, тем более, речь не идет о боевом применении для них. Целевым рынком, конечно же, является Индия. Китайцы уже, кстати, не без интеллекта специалистов «Антонова», я так выскажусь – не самого ГП «Антонов», а специалистов «Антонов», уже создали свой самолет Y-20.

Если вы даже на него посмотрите, он срисован, носовая часть его с АН-70 срисована. Какое-то время они еще летают на двигателях Д-30, а-ля Ил-76. То есть, Китай уже темой овладел, Индия пока темой не овладела», – резюмировал Лось.