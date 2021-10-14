Новая Госдума может остановить работу

14.10.2021 14:36 (Мск), Москва, Елена Острякова

37 депутатов (8%) нового состава Госдумы РФ не вакцинированы от коронавируса и при этом не переболели.

Об этом сегодня, открывая пленарное заседание, заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество депутатов с ковидом увеличилось до 12 человек. Количество выросло, было 11 человек. Все это может привести к тому, что в зале не будет депутатов, и мы остановим работу. Это недопустимо», – сказал Володин.

По его данным среди ковид-диссидентов 5% депутатов от «Единой России», 5% – от ЛДПР, 10% – от «Справедливой России». У КПРФ, которая в ходе предвыборной кампании активней всех выступала против принудительной вакцинации, непривитых 18%.

Самой диссидентствующей оказалась новая фракция парламента «Новые люди». У них 30% не привито. Причем, на первом заседании парламента лидер этой партии Алексей Нечаев вступил в дискуссию с Владимиром Жириновский, который предложил внести прививку от ковида в календарь обязательных вакцинаций.

«Давайте более ответственно относиться к исполнению своих обязанностей и бережно относиться к тем, кто рядом с вами. У нас расстояние не метр, не полтора, как положено. Плечо к плечу на протяжении нескольких часов. Нам важно сохранить работоспособный парламент», – резюмировал Володин.