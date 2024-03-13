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Замгоссекретаря США по вопросам Европы Виктория Нуланд уходит в отставку, чтобы крах украинского проекта не застал ее на должности.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский телеведущий и блогер Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Наполитано, Нуланд видит предпосылки этого краха и не хочет нести за него ответственность.

«Есть теория, согласно которой она понимает, что Украина потеряна и, возможно, она не хочет быть там в тот день, когда мы покидаем Киев. Как никто не хотел быть там в тот день, когда мы покидали Кабул. Физически ее там нет, но ты понимаешь, о чем я говорю… Она не хочет, чтобы это было у нее на тарелке, она не хочет, чтобы у нее была тарелка, когда Зеленский будет или убит, или сбежит в Майами или Париж, или еще куда-нибудь, где у него есть дом», – заключил Наполитано.