Облава на Семенченко. Политический фарс и дискредитация правосудия

25.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

На Украине снова вспомнили о некогда «герое нации» экс-нардепе от бесславно канувшей в Лету львовской партии «Самопомощь» и экс-комбате националистического батальона «Донбасс» Семене Семенченко.

Вспомнили при интересных обстоятельствах. На сайте СБУ появилось сообщение о ликвидации и разоружении силовиками незаконной ЧВК из 150 человек, организаторами которой были названы Семенченко и его подельник по фамилии Шевченко, названный в релизе СБУ «агентом НАБУ». Они, как утверждают в СБУ, «действуя под прикрытием охранных фирм, вербовали бывших военных, правоохранителей и участников боевых действий».

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Во время спецоперации по ликвидации ЧВК был конфискован целый арсенал различного оружия и боеприпасов. Список внушительный – от тротиловых шашек до пулеметов. В СБУ уверяют: все это добро наемники собирались использовать «для подготовки к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности».

Готовили наемников на тренировочной базе под Киевом, а также за рубежом. Ушедший «в отрицалово» подельник Семенченко проговорился в соцсети о контактах экс-комбата в Афганистане, Ираке и США. Очевидно, пушечное мясо поставляли далеко за пределы Украины.

Собственно говоря, никакой Америки СБУ не открыла. Знающие люди давно говорили о том, что нашпигованная нелегальным оружием по самую маковку Украина, с ее десятками тысяч неприкаянных «ветеранов АТО», ничего кроме как воевать, в жизни не умеющих, давно стали фактором превращения некогда мирной Неньки в международный наемнический хаб, откуда сравнительно дешевые «дикие гуси» разлетались во все уголки мира.

Причем, еще при Порошенко в Раде несколько раз подходили вплотную к идее легализации ЧВК. Депутатами и экспертами назывались астрономические суммы, которые могла бы зарабатывать Незалежная на таком бизнесе. Однако воз и ныне там. Видно, вести такой бизнес в тени все же выгоднее, чем на свету.

Украинские наемники используются не только за рубежом, но и в многочисленных бизнес-конфликтах и рейдерских стычках внутри страны. Особенно близко с этими ребятами знакомы украинские фермеры, у которых внаглую отжимают как урожай, так и саму землю. В частности, бывший харьковский праворадикал, а ныне приближенный к Илье Киве «патриот за жизнь» Олег Ширяев в свое время погорел во время налета подчиненных ему бандитов на один из элеваторов в Харьковской области.

Но вернемся к Семенченко. Этот ушлый малый, на самом деле, как известно, никакой не Семен и тем более не Семенченко. А мелкий аферист из Севастополя Константин Гришин. В свое время удачно торганувший пиар-проектом в виде батальона «Донбасс», не снимая с головы балаклавы.

Когда же он ее снял, то попал на волне симпатий киевских патриотических хомячков прямиком в Верховную Раду. Где вошел в острый конфликт с Порошенко и в итоге, прибился к Саакашвили и его акциям.

В последний раз Семенченко давал о себе знать, как организатор акций по блокаде торговли углем с ЛДНР. Тогда, напомню, с шайкой «патриотов» Семенченко воевали МВД, ГПУ и СБУ. Сам же экс-комбат отьел себе на укропатриотизме такую репу, что с трудом влезает в кадр. Желающие могут сравнить его фото образца 2014 года и нынешние.

Порошенко отомстил Семенченко лишением его присвоенного самому себе обманным путем звания майора. Недавно, уже при Зеленском, суд, в котором Семенченко пытался оспорить свое разжалование, подтвердил лишение звания и оставил его в силе.

Возникает вопрос: с чего бы СБУ именно сейчас вспомнил о разжалованном псевдомайоре и его теневом бизнесе? Думается, тут комплекс причин.

Первое, что сразу приходит на ум: Зеленский, особенно на фоне акций праворадикалов и грантоедов под знаменем «дела Стерненко» панически боится вооруженной улицы. А тут целая маленькая и вооруженная до зубов частная армия под Киевом. Тем более, подельник Семенченко Шевченко в соцсетях всячески пиарил протесты по делу Стерненко и выражал им поддержку.

Во вторых, недавняя резолюция Европарламента относительно разгула праворадикального бандитизма на Украине требует хотя бы формальной отписки. А кого сделать козлом отпущения? Караси и Билецкие сегодня снова на службе у режима, выполняя функции цепных псов против сторонников Шария и ОПЗЖ. Значит, трогать их никак нельзя. Остаются вот такие мелкие и оставшиеся без серьезной «крыши» нелегальные бандформирования героев вчерашних дней.

Но даже и в этом вопросе Зе-власть продемонстрировала бесхребетность. Тот факт, что на фоне столь тяжелых обвинений и при наличии продемонстрированного на видео СБУ арсенала, организаторы ЧВК не были ни задержаны, ни арестованы – во многом показательный. Это безоружного телеэксперта Дудкина можно под надуманными предлогами мариновать в СИЗО. А люди, которым предьявлено обвинение по тяжкой статье УК, спокойно ходят гоголем на свободе и даже не под домашним арестом.

Одним словом, фарс. Осталось дождаться, когда к протестующим под окнами Зеленского грантоедам с лозунгами освободить Стерненко и предполагаемого убийцу Павла Шеремета Антоненко, присоединятся такие же крикливые кликуши с плакатами «Семену – волю!». Походу, это будет единственный выхлоп из этой истории.