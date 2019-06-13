Обвинительній акт по растратам на «Стене» Яценюка передали в суд

13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в суд по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба САП.

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«Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что обвинение по факту растраты госсредств предъявлено 3 должностным лицам Государственной пограничной службы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек.

Следствие установило, что должностные лица ГПСУ, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности повлекли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.

В частности, по эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что служащие ГПСУ выделили средства на реконструкцию помещений в здании Харьковской авиационной эскадрильи под служебные помещения, чем допустили нецелевое использование средств на 13 212 155,11 грн.

«За эпизодом создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым „выводились“ государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 372 144,40 грн», — сообщили в ведомстве.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по ч. 2 ст. 210 УК (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины); по ч. 1 ст. 366 УК, (служебный подлог) ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 УК (подделка документов).

В прошлом году НАБУ и САП завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена».

Инициатором построения укреплений на границе с Россией в 2014 году был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он отмечал, что их назначение — сформировать первую линию обороны и дать возможность регулярной армии прийти на помощь.

НАБУ занималось расследованием возможного хищения денег на проекте «Стена» с марта 2016 года. В июле 2017 года ГПУ заявила об обнаружении схемы растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта «Стена» на границе с Россией.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, была разоблачен и задержан еще один участник.