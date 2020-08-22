22.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Колониальная демократия, майдан, Политические убийства, Украина
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Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане


Фонд «Возрождение» Джорджа Сороса финансово влиял на ход расследования убийств загадочными снайперами в ходе государственного переворота 2014 года на Майдане. Преступления по-прежнему остаются не раскрытыми – наказывать виновных попросту некому. Бывшие боевики стали властью и сами объявили себе амнистию. А следователей подкупил Запад, в итоге дела развалились.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Генпрокуратура письменно ответила известному адвокату, Владимиру Богатырю, экс-заместителю министра юстиции Украины. Я думаю, он обнародует ответ, в котором Генпрокуратура признала то, что фонд «Возрождение» Сороса финансировал консультации, командировки, т.е., фактически, это были негосударственные деньги. Я настаиваю на том, что они еще и доплачивали следователям и прокурорам. Моя позиция состоит в том, чтобы следственным путем это установить.

Для этого нужно изъять, в том числе, личные дела и результаты прохождения полиграфов. Когда следователи переводились из прокуратуры в Государственное бюро расследований, они отвечали на вопросы. Это все нужно изъять и показать обществу.

Потому что, если одну часть финансировали фонды, – те же, которые поддерживали Майдан, это несправедливо, а вторая часть, которая сама себе амнистию объявила и не расследует эти дела, и еще и находится в положении, когда информационная политика сформирована таким образом, что одни являются преступниками, а другие героями. Нужно провести расследование», – сказал Андрей Портнов.


Следственные органы Украины ведут расследование дела о расстрелах на Майдане с 2014 года, но до сих пор так и не удалось установить, кто именно расстрелял протестующих и сотрудников «Беркута».

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