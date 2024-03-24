Одесса. Бандеровские оккупанты нашли выгоду от блэкаута

Несмотря на появляющиеся объявления «электроснабжение восстановлено», украинцы продолжают массово сидеть без света. Что, собственно, ожидать после поврежденной ДнепроГЭС и ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 22 марта, признанной Украиной «самым большим ударом по энергетике», в результате которого было утеряно 50% генерирующих мощностей…

А вот о чем сказать следует, так это о реакции на атаку украинской власти — «как долго я тебя ждала!».

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Объясню на примере Одессы.

Итак, мощный налет 22 марта начался примерно в три ночи, тогда же пропал свет (у кого-то на сутки, кто-то остается без света и сейчас), вместе с ним исчезли вода, отопление и связь. Утром СМИ со ссылкой на военных сообщили о «попаданиях в энергетические объекты Одессы и области».

Да, в городе происходит коллапс — электротранспорт не ходит, светофоры не работают, в области обесточены сотни тысяч абонентов. Не срабатывает и сигнал воздушной тревоги.

Но окончательный — да что там говорить! — предварительный ущерб еще не известен. Куда-то лишь мчат пожарные и пахнет гарью. О примерно происходящем оставшиеся без связи люди узнают по стационарным телефонам (у кого остались) и «голубиной почтой» на улицах…

А косноязычный обычно мэр Труханов, уже с утра, бодрый как огурец и внезапно красноречивый, зачитывает обращение к общественности — о том, что принято решение вдвое сократить количество электротранспорта, работающего на городских маршрутах, что школьники отправлены на экстренные каникулы, ну и о том… что потребители должны экономить электроэнергию. Отсутствующую.

Телевизионщики, у которых, казалось бы, такие же проблемы — невозможность подзарядить технику и добраться на работу, лепят экстренные опросы на улицах, в которых обычная рванина бодро рассказывает «Нам и так хорошо — у нас генераторы есть», хотя по виду у рванины нет и примусов.

Другими словами, все выглядит так, будто все эти обращения в никуда (повторюсь, люди без света, им даже посмотреть негде) были подготовлены заранее и просто ждали подходящего момента. Дождались.

Так было и год назад, когда осенне-зимний период Одесса провела в тотальной темноте. Везло только единицам, чьи дом запитаны от станции переливания крови, больниц и гестаповских «малин» — остальные же сидели без света месяцами, электричество могло подаваться лишь на пару часов в ночное время. По официальной версии, все это, опять-таки, происходило «из за целенаправленного уничтожения рашистами энергетических объектов». При этом только ленивый, даже украинские СМИ, не написал о приторговывании электричеством в сопредельные княжества, ибо своих не жалко.

И сейчас все может складываться аналогично, но!..

Когда уже вечером 22 марта для, так сказать, полировки результата, «искандер» (по версии украинской стороны) прилетел в район Одесского припортового завода, военные опять отрапортовали о «попадании в энергетический объект», а власти радостно поддержали — потому вы, лохи, без света и сидите, мы чиним-чиним, но враг снова разнес электроподстанцию. Но ничего, что запрещенные на Украине одесские паблики сообщили, что прилет пришелся по очередной установке ПВО, слухи о размещении которой на территории ОПЗ ходили уже давно.

Понимаете, как удобно: теперь прилет и минус ПВО — равно блэкаут. Все с выгодой, все «до хаты». На людей, понятное дело, начхать. Но так скоро окажется, что уничтоженных Россией энергетических объектов больше, чем когда-либо было построено на Украине, в СССР то есть…