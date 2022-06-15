Одесская майданщица: Наш город строили масоны, а не русские

15.06.2022  16:14 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, История, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

Нужно «резать к чёртовой матери» пуповину русского и советского прошлого Одессы, во имя идеи «украиноцентризма».

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Ukrlife» заявила один из бывших лидеров одесского Евромайдана Ирина Медушевская, имеющая репутацию городской сумасшедшей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно «резать к чёртовой матери» пуповину русского и советского прошлого Одессы, во имя идеи...

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Она убеждена, что возведенный российской императрицей Екатериной II г. Одесса был построен масонами.

«Улицы переименуем, не будет тут у нас московских, ростовских – всех этих меток русских. Очень хороший памятник Пушкину, его поставили на 50 лет смерти. Подписные листы были, собирали деньги с горожан. Но! На нем, к слову, масонская звезда. Не все ее видят. Потому что город масоны строили. Никакие не русские – масоны! Они свободный город сделали. Не вертикально, как в империи, а горизонтально.

Масоны были горизонтальными. У нас крепостных не было. Мы – вольный город и им остаемся по сей день», – негодует Медушевская.

Майданщица добавила, что РФ не оставит попыток «оккупировать Украину» и призвала соотечественников «убивать русских за свою свободу».

«Мы с 2014 г. поем наш гимн, где «душу и тело положим за нашу свободу». Мы – свободные, понимаете? Это уже у нас генетически. Когда нас хотят как-то завоевать, оккупировать – всё, у нас крышу сносит. Будем убивать за нашу свободу. Умрем – так умрем, но враг не пройдет. Армия, язык, вера – точка. Только так.

Я – за украиноцентризм. Сейчас – никакого Русского мира, никаких меток, Пушкина с Тургеневым. Они того Пушкина даже не читали.

Мы эту совковую пуповину режем и режем кусочками, она кровит и кровит, но не отпадает. А сейчас мы ее отрежем: будем резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Мы это сделаем. Мы уже победили. Горжусь Украиной, Одессой», – добавила  Медушевская.

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