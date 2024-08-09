Офицер ВСУ: Нет разницы какого года танк или пушка у России – они бьют по нам и их достаточно

Для украинских солдат, находящихся на поле боя, не имеет разницы, в каком году была выпущена российская пушка или танк – их у РФ достаточно… и если они модифицированы, то уже считаются новыми.

Об этом в эфире видеоблога «Мы – Украина» заявил майор ВСУ Дмитрий Кожедубенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицер призвал не списывать со счетов бронетехнику ВС РФ, даже если ее корпус был выпущен несколько десятилетий назад.

«Нужно понимать, что если это ствольная артиллерия, и она немного устарела, то нет разницы – старая она или нет. Вряд ли там есть супер приспособления для лазерного наведения – для всего этого у них есть специальные снаряды такие, как «Краснополь» к 152-му калибру и ряд других снарядов для разных калибров разных систем, которые наводятся по лазеру. Эти снаряды выпускает пушка, и если у них достаточное количество устаревших пушек калибра 152 миллиметра, пушки, которые могут стрелять теми боеприпасами, которые есть у них на вооружении, то не имеет разницы – новое это или расконсервированное старое, оно все равно будет стрелять. Если это бронетехника – тут также спорный вопрос. Вся бронетехника состоит из железа, шарниров, гусениц и катков. Но электронная начинка делает саму машину модифицированной и более приспособленной к нынешним боевым действиям. Если у противника есть достаточное количество этой начинки, то даже устаревший Т-64 или Т-62 – без разницы какого года выпуска танк, если в нем новая начинка, то это уже новый танк старого образца», – заключил Кожедубенко.