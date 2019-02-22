«Он же не стоял на Майдане» – майдащики в ужасе от президента Зеленского

22.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

В президенты Украины имеют право выдвигаться лишь те политики, которые поддерживали Майдан.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил украинский художник, бывший боевик Автомайдана Сергей Поярков, отвечая на вопрос о комике Владимире Зеленском, возглавившего рейтинг кандидатов в президенты.

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“У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на Майдане? Бегал по корпоративах, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале. Поэтому не имеет морального права выдвигать свою кандидатуру. Порошенко, Ляшко, Гриценко – имеют. Они там были. Имели силу во время революции отстаивать свою позицию. Политик должен биографией доказать профессиональную состоятельность”, – сказал Поярков.

По его словам, во второй тур все же выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в соцопросах Зеленский стал безоговорочным лидером среди кандидатов в президенты.