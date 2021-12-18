Оппозиция в Госдуме раскритиковала власть за мягкую реакцию на выходки Литвы

18.12.2021  09:19 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Латвия, Прибалтика, Россия


Госдума РФ приняла постановление, осуждающее власти Латвии, которые запретили использование во время публичных мероприятий Георгиевской ленты.

Госдума считает, что Латвия нарушает права и свободы российских соотечественников, «разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам».  Также в документе упоминается запрет на изучение русского языка в латышских школах.

Госдума РФ приняла постановление, осуждающее власти Латвии, которые запретили использование во время публичных мероприятий...

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За постановление проголосовали единогласно, однако оппозиция раскритиковала ее за недостаточную резкость.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому «совершенно неясна природа выхода Латвии из Российской империи».

«Конечно, надо защищать. И увязывать это с договорами торговыми. Венспилс их порт единственный закройте. Ни одного килограмма груза, все через Усть-Лугу», – предложил Жириновский.

Его поддержал вечный оппонент из КПРФ Николай Коломейцев. Он напомнил, что «Петр Первый купил всю Прибалтику за небольшие деньги».

«Кто в Юрмале на чьи деньги проводил «Новую волну»? Кто курорты латвийские до сих пор наполняет? Бизнес наш. Тут – ни слова», – сказал Коломейцев.

Олегу Нилову из «Справедливой России» не нравится, что «30 лет мы говорим одним и тем же языком».

«Уже молодые люди, которые никогда не слышали советских речей, используют выражения типа «решительно осуждаем» и «считаем неприемлемым». Где ваши предложения жесткие? Где ваши поручения правительству? Хватит говорить. Действий от нас, а не слов поддержки и соболезнований ждут соотечественники. Я бы предложил в обязательном порядке при упоминании Латвии определение «неонацистское государство». Это хоть что-то. А США и Украину упоминать как «государства, не осуждающее нацизм», – предложил Нилов.



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