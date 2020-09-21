21.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия
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«Оправдывайся, тварь!» – каким должен быть «новый Лавров»


Слухи о возможной отставке на этой неделе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова (говорят, что его сменит глава внешней разведки Сергей Нарышкин) с дальнейшим переходом дипломата в Совет Федерации комментируют российские журналисты и блогеры.

Замредактора международного отдела «Комсомолки» Эдвард Чесноков считает, что новый глава МИД РФ должен перейти от «выражений озабоченности» к защите национальных интересов, поскольку Россия «уже не шестёрка при Большой семёрке, а одна из Великих Держав».

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Об этом Чесноков написал для популярного телеграм-канала «Незыгарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новый МИД уйдёт от бесконечных опровержений, извинений и увещеваний: это не мы обнулили Литвиненко, это не мы отцвели Магницкого, это не мы сбили «Боинг», это не мы разбавляли допинг-пробы «Новичком», это не мы скурвили Скрипаля, это не мы ухайдакали Хангошвили, это не мы наваляли Навальному, это не мы вошли в Крым (а, что, нет — простите, в Крым — мы и гордимся этим)», – пишет Чесноков.

Он считает, что российское внешнеэкономическое ведомство должно «перенести игру на поле противника».

«Давайте не мы будем отвечать на ваши обвинения — а ты, тварь, ответишь на наши. Ты не видишь прогресса в минских договорённостях? Зато я вижу, как через твой Deutsche Bank из России вывели 10 млрд «на зеркальных сделках», вот проводки, вот расследования, не хочешь поговорить об этом, майне либе?


Ты хочешь поговорить про MH17? А я хочу поговорить, почему ты наплевал на собственные слова о правах человека. Оправдывайся! Оправдывайся!» – пишет Чесноков.

Он считает, что новый МИД должен стать  «моральным маяком для здоровых сил Запада» и защитником русских во всем мире.

Если слухи об отставке Лаврова оправдаются, то она произойдет в среду 23 сентября.

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