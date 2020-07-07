Османская наглость: Турки идут на конфликт с Францией и Грецией

07.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе встречи с главой МИД ЕС Жозепом Боррелем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Брюссель поддержать Анкару в противостоянии с Грецией, Францией и Кипром.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На совместной пресс-конференции с Боррелем в Анкаре Мевлют Чавушоглу призвал Францию ​​извиниться перед Турцией за то, что Париж всего-навсего указал на то, что в нарушении эмбарго ООН Турция поставляет оружие одной из сторон конфликта в Ливии. Впоследствии это спровоцировало конфликт между военными кораблями двух стран в Средиземном море, после которого Париж приостановил свое участие в морской операции НАТО у ливийского побережья.

«Мы хотим работать с ЕС, но если ЕС примет дополнительные решения против Турции, мы будем вынуждены ответить взаимно, – заявил Чавушоглу. Ситуация станет еще более напряженной, и это никому не пойдет на пользу. Мы ожидаем, что ЕС не будет участником проблемы, но будет частью решения. Если ЕС будет подходить к решению проблемы как честный посредник, а не из солидарности с членами ЕС, то внесет свой вклад в решение вопроса».

Боррель прибыл в Турцию, чтобы попробовать решить ряд проблем, созданных наглым и агрессивным поведением Анкары. В частности, вышеупомянутый конфликт с Францией, а также конфликты с Грецией и Кипром, произошедшими из-за того, что турецкая сторона начала поиск и добычу нефти и газа в прибрежных водах этих государств. Европейский дипломат попытался разрешить конфликт со страной НАТО в отношении которой другие страны блока и 27 стран, входящих в ЕС высказали готовность принять меры.

«В настоящее время ситуация далека от идеальной. Мы заинтересованы в том, чтобы выйти из этой ситуации и вступить на новый позитивный путь», – написал в своем твиттере по итогам общения с турецким коллегой, глава МИД Турции.

Также он высказал намерение пересмотреть существующие соглашения между ЕС и Турцией о регулировании мигрантских потоков, однако Чавушоглу заявил, что Турция не примет их пересмотра, если они будут включать новые условия для Анкары.