«Остановите своих безумцев» – Лукашенко напрямую обратился к народам Литвы, Польши и Украины

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граница с Литвой и Польшей будет закрыта, а с Украиной укреплена.

Об этом он сказал сегодня, внезапно прибыв на женский провластный форум, который проходит в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно вам скажу: мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде, чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада.

Прежде всего – с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны», – сказал Лукашенко.

Он также обратился к народам соседних стран с призывом остановить своих «безумных политиков».

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», – сказал Лукашенко.