17.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Война, Запад, Конфликт, Литва, майдан, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

«Остановите своих безумцев» – Лукашенко напрямую обратился к народам Литвы, Польши и Украины


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граница с Литвой и Польшей будет закрыта, а с Украиной укреплена.

Об этом он сказал сегодня, внезапно прибыв на женский провластный форум, который проходит в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Честно вам скажу: мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде, чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада.

Прежде всего – с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны», – сказал Лукашенко.

Он также обратился к народам соседних стран с призывом остановить своих «безумных политиков».

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», – сказал Лукашенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть