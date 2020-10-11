Остервенение на улицах Минска растет

11.10.2020, Москва, Елена Острякова

Очередной воскресный марш оппозиции в Минске был заметно малочисленней и злее, чем в предыдущие недели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первыми силовые действия предприняли правоохранители. Оценив, что из-за дождя майданщиков на традиционном месте у стелы «Минск город-герой» собралось немного, командование ОМОНа решило сходу их разогнать.

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Однако правоохранители встретили отпор. Протестующие выхватывали по одному ОМОНовцев и начинали их избивать толпой. В итоге в ход пошли не только дубинки, но и светошумовые гранаты. Появились первые пострадавшие.

Потом на улицы вышли водометы. Как утверждает оппозиционная пресса, в некоторых районах милиция подошла к разгонам «креативно» и стреляла по майданщикам из пейнтбольных ружей.

С одной стороны, у правоохранителей получилось разобщить протестующих. Как результат – оппозиции не удалось предоставить видео «многотысячных колонн».

Однако ответом стала агрессия майданщиков, которой не наблюдалось с первой недели после выборов в августе. Сегодня они пытались штурмовать милицейские микроавтобусы, швырялись бутылками, уличными вазонами, перегораживали улицы, строили баррикады.

Все это сопровождалось истошными воплями женщин. Их особая интонация, одни и те же выкрики «Да что вы делаете», переходящие в какие-то животные звуки, – все это заставляет подозревать, что исполнительниц инструктировали и, возможно, даже репетировали с ними звуковой ряд будущих «вирусных» роликов.

Пожилые женщины не отставали от молодых боевиков. Они наскакивали с криками «предатели!» на репортеров госСМИ, а также на милицейских офицеров.

Видимо, смирившись с тем, что майданщики вычеркнули их из списка людей, ОМОНовцы снова не церемонились и проводили задержания предельно жестко.

Как утверждают оппозиционные СМИ, возобновились избиения и в местах временного содержания, куда свозили задержанных, чего полтора месяца не было. А ведь еще недавно милиция пыталась вести с оппонентами задушевные диалоги.

В итоге протестующие впервые за последний месяц послушались указаний польских кукловодов и не разошлись после марша, а продолжили бузить по районам, выстраиваясь в цепочки и перегораживая улицы.

«Нам пытаются показать два полюса, две крайности. Первая – это прозападная абсолютно русофобская оппозиция. Но вторая – это обелители и оправдатели Лукашенко. Мы знаем его достижения, но мы видим и его ошибочные шаги. Большинство людей находится между этими полюсами и не хочет примыкать ни к одним, ни к другим. На первый план вышла попытка замылить интеграцию с Россией», – прокомментировала сегодняшние события в эфире youtube-канала «Соловьев live» зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

Сегодняшнее обострение со стороны оппозиции, безусловно, было реакцией на вчерашнюю симуляцию примирения от президента Лукашенко, который попытался поговорить в СИЗО с арестованными лидерами оппозиции.

После этого польские кураторы и политэмигранты испугались, что он сможет купить лояльность их товарищей в обмен за свободу, и принялись радикализировать уличную паству.

Но первыми атаковать сегодня начали силовики, что было не в интересах Лукашенко. Видимо, остервенение в белорусском обществе достигло уже того уровня, когда агрессия начинает диктовать логику и сценарий действий.