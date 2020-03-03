От Минска требуют выложить содержание переговоров с Москвой за благосклонность ЕС

03.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия должна докладывать в Евросоюз о ходе своих переговоров с Россией. Об этом в Минске заявил депутат Европарламента из Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Видеозапись его встречи с белорусскими общественниками выложил youtube-канал ОГП-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем, конечно, за переговорами между президентами Лукашенко и Путина. Мы не знаем, о чем идет речь. Хотя мы имеем право знать, если Беларусь хочет иметь более доверчивые отношения с Евросоюзом.

Может быть, она должна сказать нам, в какую сторону идет развитие этой страны. Можем ли мы заключать договоры со страной, которая, возможно, на следующий день станет частью Союзного государства», – сказал Ауштрявичюс.

Он считает, что Белоруссия должна двигаться по пути Украины, Молдовы и Грузии, чтобы получить безвизовый режим с Евросоюзом.

«Было бы отлично вообще не иметь визового режима. То, что имеют молдаване, украинцы и грузины. Вот, наверное, дорога, по которой должна идти Республика Беларусь. Я желаю, чтобы этот путь в ближайшее время был бы выбран», – завлекает белорусов литовец.