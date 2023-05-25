От украинцев потребовали массово стучать на соседей и знакомых

На Украине должен появится публичный реестр «агентов Кремля», в который любой житель может внести соседа или знакомого.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский националист Валентин Балагура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство сейчас не в состоянии всех отследить, обработать, и посадить в тюрьму. Здесь ответственность каждого из нас. Каждый гражданин, имея доступ к Интернету и имея какие-то навыки владения, может установить, что какое-то лицо систематически поддерживает РФ, имеет какие-то связи с Россией. И на основе этого надо давать максимальную публичную огласку.

Я знаю людей, которые создали сайт «Useful idiot info», который систематизирует информацию о «рупорах Кремля» на Европейском континенте и в США. Поэтому рекомендую всем присылать свои письма с информацией, и они будут записываться в этот единый реестр», – сказал Балагура.