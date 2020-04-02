02.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Медицина, Украина
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От украинцев скрывали: Коронавирус был в Галичине уже в январе




Эпидемия коронавируса, вероятнее всего, «косит» украинских граждан с января этого года. Просто тогда не было никаких тестов на предмет заражения новым штаммом, поэтому летальные случаи списывали на вирусную пневмонию.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что одна из вспышек неизвестной инфекции произошла на Тернополе после новогодних каникул, когда заробитчане из стран Европы приехали домой, на Западную Украину.

«Гораздо больше, я думаю, в разы, больных коронавирусом… Я в приватных беседах с врачами скорой помощи, с одним из главных врачей, которые имеют представление о происходящем, – действительно, с февраля вирусная пневмония и смерти были от нее.

Обратите внимание: 13-го января сюжет по 1+1 из Тернополя – «люди умирают от вирусной пневмонии», «этимология болезни непонятна». Но тестов на коронавирус нет, естественно, людей похоронили, концы в воду.

Возможно, эти люди умерли от коронавируса. Учитывая эту миграцию между европейскими странами и Западной Украиной, вполне возможно, что коронавирус у нас не с марта месяца», – завил Золотарев.

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