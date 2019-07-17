17.07.2019, Москва, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Турция
Просмотров:

Озвучен план включения Турции в Русский мир

Продажа Турции систем ПВО С-400 – первый шаг к союзническим отношениям Москвы и Анкары. Дальнейшему сближению может способствовать большая русскоязычная диаспора в этой мусульманской стране.

Об этом на пресс-подходе депутатов Госдумы перед пленарным заседанием заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Между Россией и Турцией продолжается взаимовыгодное сотрудничество. Наши системы ПВО С-400 дешевле американских в два раза. Но они еще и более мощные. Они автономные. Турки сами определят цель и будут сбивать. Если покупать американский «Пэтриот», надо запрашивать разрешение в Вашингтоне.

И это сближение может быть по всем направлениям. В том числе русский язык. Все южное побережье Турции…Там огромная русская диаспора, в основном женщины русские,  вышли замуж. Более 120 тысяч.

Выросли дети, достигли совершеннолетия, участвуют в выборах. Пока на уровне местных органов, но они могут стать депутатами. Могут участвовать в политической жизни Турции», – сказал Жириновский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть