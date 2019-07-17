Озвучен план включения Турции в Русский мир

17.07.2019, Москва, Игорь Петров

Продажа Турции систем ПВО С-400 – первый шаг к союзническим отношениям Москвы и Анкары. Дальнейшему сближению может способствовать большая русскоязычная диаспора в этой мусульманской стране.

Об этом на пресс-подходе депутатов Госдумы перед пленарным заседанием заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между Россией и Турцией продолжается взаимовыгодное сотрудничество. Наши системы ПВО С-400 дешевле американских в два раза. Но они еще и более мощные. Они автономные. Турки сами определят цель и будут сбивать. Если покупать американский «Пэтриот», надо запрашивать разрешение в Вашингтоне.

И это сближение может быть по всем направлениям. В том числе русский язык. Все южное побережье Турции…Там огромная русская диаспора, в основном женщины русские, вышли замуж. Более 120 тысяч.

Выросли дети, достигли совершеннолетия, участвуют в выборах. Пока на уровне местных органов, но они могут стать депутатами. Могут участвовать в политической жизни Турции», – сказал Жириновский.