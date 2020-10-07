«Пашинян, Лукашенко и гетман Дорошенко – идиоты» – Василий Волга

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

России ни в коем случае нельзя под влиянием антироссийских заявлений идиотов-политиков отстраняться от территорий, составляющих единое с ней жизненное пространство.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил экс-депутат Верховной рады, основатель «Союза левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы пытаетесь найти рациональность», – сказал Волга, комментируя вопрос подписчика о целесообразности вмешательства России в Карабахский конфликт на стороне Армении, за которой числится столько антироссийских выпадов.

«Например, есть ли рациональность в словах Пашиняна, который, как идиот, выступал против России, которая сегодня единственный его защитник? Или, например, была ли рациональность в словах Лукашенко, который, как идиот, выступал против России на каждом собрании Кабмина последние полгода, забрасывая Россию своим хамством, говоря, что он не позволит России устроить такой же хаос в Белоруссии, который Россия устроила в Донбассе? Что он убил каждого русского солдата, будь бы он украинцем, если бы произошло воссоединение Крыма с Россией и так далее.

То есть, был ли он разумен? Нет. Идиот? Идиот. Пашинян идиот? Идиот. Ведь не может быть лидер государства не идиотом, понимая, в каком мире он находится, плюя в сторону единственного и настоящего своего союзника? Идиот, если он так делает.

Но, тем не менее, из-за идиотов не имеем же мы с вами право уничтожать своё собственное жизненное пространство, обрезая его? По этой причине Россия сегодня борется за Беларусь, по этой же причине у нас с вами не будет больше выхода, как бороться за христианскую Армению. И я предлагаю в данной ситуации подходить, не исходя из каких-то сиюминутных вещей», – заявил экс-депутат.

В качестве примера он привёл историю украинского гетмана Петра Дорошенко.

«Тоже сволочь великая, который после Богдана Хмельницкого продал Украину так же туркам, лишь бы не Россия, лишь бы не идти с Россией на конструктив, на построение великого государства. И когда турки зашли, Украина была уничтожена полностью.

Причём Украина была уничтожена до такой степени при Дорошенко, что даже турецкие военные части снимались с левого берега Украины, потому что голод, который переживало и местное население – они не могли уже кормить турецкую армию. Они уходили, потому что Украина уничтожалась под ноль», – напомнил Волга.

«Так вот, я хочу исходить не из «рациональности», из которой исходил Дорошенко, Лукашенко, Пашинян, а предлагаю исходить из интересов сохранения, во всяком случае, того, частью чего я себя считаю. Частью великой Православной культуры», – добавил бывший парламентарий.