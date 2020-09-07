Патриарх Кирилл объяснил выбор нового экзарха Белоруссии

07.09.2020, Москва, Елена Острякова

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл провел сегодня в Москве встречу с архиереями Белорусской Православной Церкви, участвовавшими в богослужении, на которым был возведен в сан митрополита экзарх Белоруссии Вениамин.

Об этом сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас национальный фактор в Белоруссии обретает все бόльшую роль, и потому мы пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской Церкви должен быть человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата плоть от плоти, кость от костей своего народа», – сказал Кирилл.

В ответном слове митрополит Вениамин поблагодарил Патриарха.

«Пандемия, а затем и внутренняя скорбь, которая посетила наше Отечество, побуждают к тому, чтобы люди как-то задумались и искали, прежде всего, Царствия Небесного, а все остальное да приложится.

Мне кажется, сейчас как раз очень благоприятный момент говорить об этом, с тем чтобы все услышали и наступили добрые перемены. А дальше, наверное, будет сложнее, если этот момент мы упустим», – сказал Вениамин.

Напомним, Священный Синод Русской Православной Церкви принял 25 августа прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности.

Наблюдатели связали это событие с политической ситуацией в стране. Митрополит Павел сначала поздравил президента Александра Лукашенко с избранием, а потом отозвал свое поздравление.