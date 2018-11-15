Пенсионному фонду Украины разрешат целый год не отдавать долги

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Украине нашли способ не возвращать в течение года ссуды, выдаваемые Пенсионному фонду на выплату пенсий. Министерство социальной политики предлагает отменить конкретные сроки, в которые Пенсионный фонд должен возвращать ссуды казначейству, выданные на выполату пенсий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое решение министр социальной политики Андрей Рева вынес на заседание правительства. Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней, сообщает Правительственный портал.

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Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, отмена сроков нужна для того, чтобы обеспечить своевременную выплату пенсий и не допустить задолженности по пенсионным выплатам. Для этого нужно внести изменения в порядок покрытия временных кассовых разрывов Пенсионного фонда.

Речь о том, чтобы исключить норму о возвращении ссуд до конца текущего бюджетного периода. Это означает, что Пенсионный фонд сможет не возвращать долги казначейству в течение года.

По закону, если у Пенсионного фонда не хватает средств для выплаты пенсий, то такой дефицит покрывается за счет средств государственного бюджета. Если предусмотренного на покрытие дефицита ресурса не хватает, то государственная казначейская служба выделяет Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса.