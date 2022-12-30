Передачей «Patriot» США «пометили» Украину как свою территорию – политолог

30.12.2022  19:12 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Для США поставка на Украину системы «Patriot» имеет символическое значение, для Киева – пропагандистское, и только в последнюю очередь стоит это рассматривать с военной точки зрения.

Об этом в интервью «Klymenko Time» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для США поставка на Украину системы «Patriot» имеет символическое значение, для Киева – пропагандистское,...

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«Она [поставка на «Patriot»] символическая, и она, скорее, носит политический характер. США не раздают эти системы кому угодно, они их предоставляют исключительно только либо странам-членам НАТО, либо странам, которые находятся в режиме стратегического партнёрства. Поэтому для США предоставление системы «Patriot» – это фактически они пометили территорию: эта территория наша, эту территорию мы не собираемся никому отдавать, она будет находиться под нашим протекторатом.

Даже если это и одна система, она стоит под два миллиарда долларов. Но для того, чтобы обслуживать эту систему, нужно до 90 квалифицированных бойцов, которые проходят обучение не менее полугода. Кто-то говорит, что поляки приедут – будут обслуживать, кто-то говорит, что в ускоренном темпе обучат украинских солдат. Но реалии таковы, что если завтра нам привезут «Patriot», то это не значит, что послезавтра она будет защищать Киев или какие-то стратегические объекты», – рассказал Бондаренко.

Журналист издания отметил, что нельзя «Patriot» считать «чудо-оружием», судя по опыту «Джавелинов», «Байрактаров» и т.д.

«Существует своя военная мифология, и она просто необходима, в первую очередь, в пропагандистских целях. Для того, чтобы народ не пребывал в унынии и не впадал в пессимизм. Поэтому на определённом этапе вбрасывается целый ряд мифологических сюжетов – «призрак Киева», гиперболизированные моменты, связанные с количеством жертв со стороны противника, и прочие моменты.

Всё это вбрасывается именно для того, чтобы поддержать боевой дух. Но что касается техники, каждая поставка новой техники объявляется «чудо-оружием», которое вот-вот переломит ситуацию», – объяснил политолог.

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