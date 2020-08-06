06.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Перемирие ненадолго: Украина заточена под войну – русский военкор


Объявленное на Донбассе перемирие достаточно зыбко не только из-за давления на президента Украины со стороны националистов, но и потому что очень непросто целое государство, работавшее несколько лет на войну, поставить на мирные рельсы.

Об этом в эфире своего видеоблога, находясь на передовой в ДНР, заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ясно, что после разговора Путина с Зеленским – что он там ему такого волшебного сказал, что за информация пошла из Москвы в Киев – неизвестно, но Зеленский почти сразу же принял решение о том, чтобы утихомирить линию фронта», – отметил военкор.

В то же время он выразил уверенность, ситуация долго так не протянется.

«Конечно, нацики сразу же объявляют его предателем, тут попытка растормошить ситуацию, а ведь экономика-то Украины заточена под войну.


И так просто заточить карандаш с другой стороны и нарисовать им другой путь нормального экономического развития не получается,» – добавил Сладков.

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