Переписка с девочками в соцсетях выходит боком ВСУшникам
Украинские военные договариваются о свиданиях с девушками, а когда приходят на место, туда прилетает российский дрон.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил командир украинского полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.
Он рассказал о случае в Харькове, куда на побывку приехал с передовой некий украинский солдат, который договорился через одно из приложений о встрече с девушкой.
ВСУшник ждал встречи в одном из кафе, куда прилетел российский дрон, но его спасло то, что он вышел покурить.
«Это же не живой человек был. Понятно, что он переписывался с кем-то из группы, которая специально выясняла, что он из специального подразделения, которое эффективно, и он представляет для врага интерес. Заманили в определенное место. Агентурно внутри сработать не нашли возможности, а ударить FPV-дроном – нашли», – сказал Федоренко.
По его словам, это не единичный случай.
«Поэтому искренне прошу, друзья, сражаясь с внешним врагом, не надо забывать, что враг может проникать внутрь нашего государства, в частности за счет своей агентуры, в том числе за счет тех, кто продались за 30 серебряников, и возможностей применять их дистанционное оружие, которое появилось в последнее время технологической революции. Об этом следует помнить и предостерегать», – призвал Федоренко.
