«Перетрахнут» всех: Лукашенко придушил Беломайдан и начинает чистку предателей в регионах

29.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил сегодня новым министром внутренних дел начальника ГУВД Минского облисполкома Ивана Кубракова.

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«Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Замысел у меня был, чтобы создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта. И я очень надеюсь, что у вас эта работа получится», – сказал Лукашенко.

Еще в середине октября Кубраков дал интервью телеканалу ОНТ, в котором квалифицировал действия протестующих оппозиционеров как бандитизм.

Бывший министр внутренних дел Юрий Караев направлен на должность помощника президента по самой западной и наиболее протестной области Белоруссии – Гродненской.

«Передвижение фигур силовиков в такой напряженный момент означает определенную степень смятения во власти. Что именно стоит за каждым из решений – можно лишь гадать, но принимаются они не от большого удовлетворения ситуацией. Плохое в этом то, что, как ни крути, никого лучше тех, кто был, на эти должности не назначат», – прокомментировал рокировку оппозиционер Петр Кузнецов.

У российского журналиста Константина Придыбайло другое мнение. Он обращает внимание на то, что Лукашенко расширил полномочия своих помощников в регионах.

«Караев боролся с улицей. На улице не осталось ничего такого, с чем не справится любой другой на должности министра. Сейчас начинается главное. Караев (экс МВД), Вакульчик (экс КГБ), Барсуков (экс-зам.министра МВД) будут в регионах выдавливать всё то, что осталось от революции, но не на улицах, а в кабинетах.

Сложно подсчитать сколько чиновников пытаются и рыбку съесть, и костью не подавиться, ну, или выбрать стул получше из той самой поговорки. А еще иностранные НКО, работающие по всей стране, новомодные фонды и прочее, но это уже мелочи. В общем, сейчас будут «ператрахивать регионы» и заходить в самые высокие кабинеты. Всё интересное только начинается», – написал Придыбайно в своем телеграм-канале.