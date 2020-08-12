Плошча не прошла: Белорусская оппозиция выставила белых женщин вместо белого флага

12.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция сегодня утром провела чисто женскую акцию. У Комаровского рынка (символическое место, здесь проходил самый массовый сбор подписей за альтернативных кандидатов перед выборами) выстроилось порядка сотни девушек в белых одеждах. Таким образом они протестовали против милицейского насилия.

Когда к Комаровке подъехал милицейский бусик, девушки поспешили удалиться, демонстративно заложив руки за голову, как заключенные. Похожие мероприятия прошли и по областям.

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Сегодняшняя акция явственно продемонстрировала, что было не так с белорусскими протестами три прошедших ночи. На разрозненных роликах, курсирующих по соцсетям, практически нет девушек и людей старше среднего возраста. Везде молодые люди спортивного телосложения, подчас ведущие себя весьма агрессивно.

На других роликах, демонстрирующих «зверячче побиття», – тоже большей частью молодые мужчины, часто в татуировках. Исключение – журналистка националистической «Нашей Нивы», которой резиновой пулей прострелили ногу. Только вчера, когда ОМОН окончательно раскрепостился, под раздачу стали попадать случайные прохожие.

Все это осложняет возбуждение сочувствия к протестам у не ангажированных наблюдателей. А как бы фактурно смотрелась девушка в белой футболке, залитой кровью. Или трогательная старушка, поваленная на землю. Шарп бы одобрил.

И странно, что этого мы не увидели, ведь предвыборные митинги главного альтернативного кандидата Светланы Тихановской носили характер как раз такого травоядного протеста: девушки, бабушки, юноши в очках. То ли вся эта милота банально струсила после выборов во главе со своими лидершами, сбежавшими кто в Россию, кто в Литву, то ли инициативу у «няшного» женского штаба оперативно перехватила польская сеточка «Телеграма», откровенно раздувавшая и координировавшая радикальный протест.

Силы были очевидно переоценены: качков, рекрутированных из футбольных фан-клубов, собиралось в десятки раз меньше, чем боевиков-аграриев на киевском Майдане в 2013-2014 годах. А белорусский ОМОН в отличие от украинского «Беркута» никто не сдерживал.

В среду утром белорусские власти зафиксировали свою победу. Был включен интернет (минсвязи продолжает утверждать, что проблемы были вследствие ДОС-атак из-за рубежа). ГосСМИ начали широко комментировать протесты (еще во вторник главной новостью было совещание по продовольственной безопасности). Возможно, косвенным признаком победы над Майданом-Плошчей являются и поздравления президента Лукашенко с победой, наконец дошедшие из Вьетнама, Никарагуа и Сирии (ранее поздравили коллегу только Китай и лидеры СНГ – и то, не все).

Как утверждают госСМИ Белоруссии, правоохранителям удалось задержать как координаторов протеста, так и кассира, раздававшего деньги участникам «революции». Всего за минувшие три дня задержано порядка 7 тысяч человек. Вполне вероятно, что протест реально обезглавлен. Редкие кадры с коптера демонстрируют, что даже в первую ночь в Минске в акциях принимало участие не более 10 тысяч протестующих.

Теперь будем наблюдать, какую цену и кому заплатит победитель Майдана Александр Лукашенко. Введет ли Запад новые санкции, и заставит ли Россия, наконец, своего строптивого союзника подписать интеграционные документы.