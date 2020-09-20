20.09.2020, Москва, Антон Соколов

ПНС старается не допустить справедливого распределения прибыли от экспорта ливийского «черного золота», потому что не сможет оплатить долг перед Турцией за контрабанду оружия и сирийских наемников.

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в минувшую пятницу, 18 сентября, анонсировал соглашение, которое предусматривает равное распределение доходов от продажи нефти между регионами. Это нововведение было саботировано некоторыми группировками и структурами, непосредственно связанными с ПНС.

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Дело в том, что последние годы триполитанский режим, в основном представленный членами террористической организации «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации), занимался разграблением народа Ливии. Недавно руководство ливийского ЦБ, расположенного в Триполи, заявило об отвержении условий, которые якобы навязывает нефтяное соглашение.

Необходимо подчеркнуть, что Центральный банк Ливии на протяжении вот уже девяти лет находится под контролем Саддика аль-Кабира, являющегося членом «Братьев-мусульман». За эти годы он нанес огромный ущерб экономике страны, похитив миллиарды долларов из госбюджета. Эти средства пошли на оплату сирийских наемников, зарплату местным террористам и контрабанду турецкого оружия.

Соглашение о возобновлении добычи нефти в североафриканской стране также негативно воспринял председатель местной партии «Справедливость и строительство» Мухаммад Сован (это исламистская группировка, лояльная «Братьям-мусульманам»). Накануне спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари объяснил, почему возобновление добычи нефти столь важно для населения и экономики государства. Большие объемы энергоносителей помогут решить ряд проблем, которые накопились за годы кризиса. При этом Мисмари отметил, что вооруженные бандформирования ПНС, в частности, из Мисураты, воспрепятствуют реализации нового нефтяного соглашения.

Вооруженными группировками, на которые оказывают колоссальное влияние «Братья-мусульмане», управляет глава МВД ПНС Фатхи Башага. Это чиновник из ближайшего окружения Сарраджа. Он хочет сохранить контроль над потоками финансов, которые проходят через Национальную нефтяную компанию (НКК) и ЦБ Ливии. На доходы, полученные с продажи «черного золота», обеспечивалась лояльность ряда вооруженных группировок к триполитанскому режиму.

Отметим, новое нефтяное соглашение было подписано в рамках вселивийских переговоров, в котором принимали участие представители всех регионов североафриканского государства, а также старейшины племен и шейхи. Сторону Запада представлял Ахмед Майтыг, занимающий пост вице-премьера ПНС.

По словам Ахмада аль-Мисмари, в городе Сирт должно было пройти заседание специальной Комиссии по разрешению спорных вопросов. Он подтвердил, что Майтыг не смог посетить собрание, так как на его дом в Мисурате было совершено вооруженное нападение, организованное с целью срыва переговоров.

Нефтяной сектор североафриканского государства начинает восстанавливать добычу, несмотря на давление со стороны террористической группировки «Братья-мусульмане». 19 сентября ННК объявила, что форс-мажор с месторождений нефти снят. Это значит, что уже в скором времени в ливийских портах начнутся первые отгрузки энергоносителей.