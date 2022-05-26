«По субъективным причинам» – в Крыму не могут приступить к крупному федеральному проекту

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Строительство яхтенных марин и портопунктов в Крыму переносится на 2024 год.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По ряду субъективных причин работы приостановлены, и строительство по проекту должно начаться в 2024 году», – отметил он и напомнил, что речь идет о яхтенной марине в Керчи и портопункте в селе Яковенково возле мыса Опук.

По программе социально-экономического развития на побережье Крыма запланировано строительство 13 яхтенных марин и 21 портопункта, рассчитанных на одновременную стоянку 3,5 тысяч судов.

«Что касается яхтенных марин, их обустройство очень дорого. Это усугубляется тем, что строительство объектов некоторых проходит с моря, а не с суши. Поскольку на суше нет свободных площадей. Что касается самоокупаемости – она не окупится. Это дорого», – подчеркнул Зеленкевич.

Объем государственных инвестиций в создание инфраструктуры составит 70 миллиардов рублей. Сроки реализации обозначены 2030-м годом. В соседнем Краснодарском крае к этому сроку хотят построить 23 марины и портопункта для удобных переходов вдоль берега, рассчитанных на 7 тысяч мест. Инвестиционный объем – 500 миллиардов рублей.

Первые запланированы в Сочи, Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. При всей востребованности есть дефицит площадок под строительство – в пределах санитарных округов курортов строить промышленные объекты запрещено.